Padova, studente rifiuta di sostenere l'orale di maturità: "Il sistema dei voti è ingiusto"

Gianmaria Favaretto, 19enne ex studente del liceo scientifico Fermi di Padova, ha compiuto una scelta che fa discutere: si è presentato all’esame orale di maturità, ha firmato il registro e ha dichiarato: «Signori grazie di tutto, ma io questo colloquio di maturità non lo voglio sostenere. Arrivederci». Un gesto che, come racconta il giovane in un'intervista rilasciata al Mattino di Padova, non è stato frutto di svogliatezza, ma di una riflessione profonda sul sistema scolastico e sul significato dei voti.