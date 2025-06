Maturità, dietro le quinte: ecco come lavora la commissione d'esame, tra dibattiti sui voti e giudizi contrastanti

Il presidente di commissione riesce a presiedere a tutti i colloqui orali oppure va a campione?

"Il presidente di commissione deve presiedere a tutti i colloqui, che si devono svolgere con la presenza della commissione completa, quindi deve essere presente come a tutte le fasi dell'esame. La collegialità perfetta deve essere assolutamente garantita, tant'è che se il presidente si trova nella condizione di doversi assentare, l'esame deve essere sospeso per un giorno. Se l’assenza dura più giorni, allora il presidente verrà sostituito. Che ruolo il presidente ha nella valutazione degli studenti? Ovviamente, entra nel merito solo se ci sono questioni particolari. Per la maggior parte, si affida alle valutazioni dei docenti di disciplina, poiché non ha la competenza su tutti gli ambiti della conoscenza. Per fare un esempio, io provengo dalla scuola primaria e ho accumulato esperienza di dirigenza in tutti gli ordini scolastici, ma attualmente lavoro in un istituto tecnico. Tuttavia, non possiedo competenze disciplinari specifiche nelle materie d'esame. Sebbene conosca bene la filosofia, essendo laureata in questa disciplina, non posso permettermi di entrare nel merito delle risposte di uno studente su argomenti specifici. Come presidente, il mio ruolo è quello di garantire il rispetto delle norme, mantenere la serenità dell’ambiente e, soprattutto, dirimere le questioni in cui si crea disaccordo. In tali casi, la posizione del presidente diventa determinante, poiché la commissione è composta da sette membri. E, in caso di parità, è la decisione del presidente a prevalere. Tuttavia, il mio obiettivo è sempre quello di cercare il consenso. Mi è capitato, in alcune occasioni, di influenzare la maggioranza e trovare un compromesso tra due posizioni opposte, soprattutto durante le attribuzioni di voto".



Quali elementi incidono maggiormente sul giudizio dell'esame orale?

"Nel giudizio dell'orale, ciò che incide maggiormente è la padronanza che gli studenti dimostrano nel maneggiare le proprie conoscenze e nel muoversi con sicurezza. Non si tratta solo di possedere le competenze, ma anche di saperle applicare in modo efficace. Un altro aspetto fondamentale è la capacità di reagire quando non si ha la risposta esatta a una domanda, un segno di maturità e consapevolezza. Inoltre, viene valutato attentamente l'uso della terminologia appropriata e la naturalezza con cui lo studente si pone. Infine, a pesare di più non è la quantità dei contenuti, ma la profondità del ragionamento. Questi sono gli aspetti che incidono maggiormente nella valutazione finale".