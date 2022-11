Padova, 26enne muore in un incidente d'auto: era pronta la festa di laurea ma in Università non erano previsti esami

A Padova un 26enne ha perso la vita in un incidente d'auto.

Riccardo Faggin si è schiantato contro un albero proprio nel giorno in cui a casa era tutto pronto per festeggiare la sua laurea in Scienze infermieristiche. La famiglia e gli amici lo aspettavano per celebrare il traguardo ma dopo la tragedia è emerso che, quel giorno, in Università non era in programma alcun esame o discussione di tesi e che, anzi, il ragazzo non era affatto in procinto di laurearsi.