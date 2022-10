Spagna, morta in un incidente l'attrice Beatriz Álvarez-Guerra: arrestato il compagno, era alla guida senza patente

L'incidente è avvenuto in un tratto di strada stretto e pieno di curve. Per cause che sono ancora al vaglio degli investigatori, l'auto è finita in un fiume, capovolta, dopo un volo di dieci metri. Il compagno dell'attrice è riuscito a uscire dal veicolo e a mettersi in salvo. Poi, con l'aiuto di alcuni passanti, avrebbe provato a liberare la donna, che era rimasta bloccata nell'abitacolo, ma ogni tentativo è stato vano.

Dagli accertamenti delle forze dell'ordine è emerso che il giovane, residente a Madrid ma originario di un comune vicino al luogo dello schianto, era alla guida pur non essendo in possesso della patente: è stato denunciato per omicidio colposo per negligenza. Beatriz Álvarez-Guerra era famosa in Spagna per aver partecipato a diversi film, cortometraggi e serie tv, come "10 pelis", "El tiempo" e "Anclados".