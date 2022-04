Morta in un incidente d'auto l'attrice Ludovica Bargellini, aveva recitato con Sorrentino in "The Young Pope"

È morta a soli 35 anni l'attrice pistoiese Ludovica Bargellini.

La donna era alla guida della sua Lancia Y quando, forse a causa di un colpo di sonno, è andata a sbattere contro un muro all’incrocio tra via Colombo e via Grotta Perfetta, Roma. Era nota per alcuni spot pubblicitari e per aver recitato nella serie tv firmata da Paolo Sorrentino "The Young Pope".