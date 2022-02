Francesco Paolantoni in ospedale: "Se uno si frattura, tibia, perone e malleolo in un colpo solo, è uno buono?"

In un video successivo poi l'attore si è fatto riprendere, mascherina sul volto, all'interno di un'ambulanza, che lo sta trasportando presumibilmente dal CTO di Napoli, dove è stato ricoverato inizialmente, in un'altra struttura.



Sommerso dalle dediche e dalle parole di conforto dei fan Paolantoni, che no ha spiegato la dinamicha dell'incidente, ha voluto però chiarire che le puntate di "Stasera Tutto è Possibile" con Stefano De Martino e Biagio Izzo sono tutte registrate: "Volevo rassicurare quelli che pensano che io non possa fare la stanza inclinata, con le ossa rotte, giustamente, che il programma è registrato, e se no come la facevo la stanza inclinata? Con tutte le ossa già rotte? Eh no, è tutto già registrato".