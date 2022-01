"C'è Posta per Te", la 25esima edizione apre con Paolo Bonolis e Stefano De Martino

"C'è Posta per Te" ritorna tra emozioni e risate Ufficio Stampa Fascino 1 di 5 Ufficio Stampa Fascino 2 di 5 Ufficio Stampa Fascino 3 di 5 Ufficio Stampa Fascino 4 di 5 Ufficio Stampa Fascino 5 di 5 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sabato 8 gennaio in prima serata su Canale 5 va in onda il primo appuntamento della 25esima edizione di "C'è Posta per Te", people show ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi. Due sorprese che coinvolgono due beni del pubblico: Paolo Bonolis e Stefano De Martino.