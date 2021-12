Gli auguri di Pier Silvio Berlusconi a Maria De Filippi: "Ti voglio bene"

Durante lo show di "Verissimo", con un video messaggio, è intervenuto Pier Silvio Berlusconi per fare un augurio di compleanno speciale a Maria De Filippi che oggi compie sessant'anni. "Cara Maria, oggi per te è un giorno molto importante perché raggiungi un traguardo bellissimo per la vita". Inizia con queste parole il messaggio che l'AD di Mediaset ha voluto mandare alla conduttrice di punta di Canale 5.

"È un giorno importante per tutta Mediaset e per la tv italiana – ha proseguito Berlusconi – hai inventato un modo nuovo di fare televisione e in maniera diretta e asciutta sei arrivata dritta al cuore dei telespettatori e degli italiani. Ti voglio ringraziare per l'affetto e il rispetto che c'è tra di noi. Sei una persona speciale e sappi che potrai sempre contare su di me. Buon compleanno Maria, ti voglio bene".