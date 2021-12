Buon compleanno Maria De Filippi, rivediamola ritirare il Telegatto per il personaggio femminile dell'anno nel '97

Buon compleanno a Maria De Filippi: la nota conduttrice tv festeggia 60 anni. Nata a Milano il 5 dicembre 1961, la regina degli ascolti di Canale 5 è cresciuta a Pavia dove si è laureata in Giurisprudenza. Nel 1989, durante un convegno sulla pirateria, conosce Maurizio Costanzo che le offre la possibilità di collaborare con lui. Un anno più tardi, i due ufficializzeranno la loro relazione che li porterà alle nozze nell'agosto del 1995.

Maria De Filippi esordisce in televisione il 26 settembre 1992, subentrando a Lella Costa nella conduzione del talk show di Canale 5 "Amici". Da quel momento, la sua carriera decolla: diventa ideatrice e conduttrice di programmi di grandissimo successo ancora oggi in onda come "Uomini e Donne", il talent show "Amici", "Vero amore" (poi diventato "Temptation Island"), "C'è posta per te" e infine il più recente "Tu si que vales". Per celebrare suo il compleanno, rivediamola ritirare da Raz Degan il Telegatto del 1997 come personaggio femminile dell'anno.