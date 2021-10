"Tu Sì Que Vales", Maria De Filippi beffa il portiere robot e fa gol

Non ci sono riusciti né Teo Mammucari né Rudy Zebi né Sabrina Ferilli, ma lei sì. A "Tu Sì Que Vales" Maria De Filippi beffa il portiere robot creato da Steffen Ehmer e segna un gol impronosticabile. La macchina, infatti, era stata descritta come in grado di parare quasi ogni tiro in porta.

"I suoi occhi sono due videocamere fissate sulla traversa, ognuna delle quali è in grado di scattare 90 immagini al secondo e di seguire la traiettoria della palla. Inoltre c'è un software che calcola esattamente il punto in cui la palla colpirà la porta", spiega Ehmer ai giudici della trasmissione prima di sfidarli ai rigori. "Ovviamente il tutto accade grazie a un motore che ha un'accelerazione di 20 volte superiore a quella della Formula Uno", conclude.