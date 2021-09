"Tu Si Que Vales", Teo Mammucari si cimenta con i tappeti elastici: il risultato è tutto da ridere

Teo Mammucari prova a fare l'acrobata durante la seconda puntata di "Tu Si Que Vales", ma il risultato è tutto da ridere. Dopo aver visto l'esibizione del Duo Trampo-Mat, che unisce assieme il tappeto elastico e il palo, il conduttore romano accetta di mettersi in gioco e di replicare i movimenti più semplici appena visti.

In una prima fase il tentativo sembra andare nel migliore dei modi, ma quando tenta di saltare da un tappeto elastico all'altro nascono i problemi. La prima volta non si gira e finisce per atterrare di faccia, la seconda, invece, di fianco. In ogni caso, si guadagna gli applausi del pubblico in studio.