Gianmarco Tamberi rivive le emozioni di Tokyo a "Tu Si Que Vales" | E Maria De Filippi prova il salto in alto

"Quando si è a terra è il sogno che fa venire voglia di reagire…". Con queste parole, nella prima puntata di “Tu Si Que Vales" in onda sabato 18 settembre su Canale 5, è stato presentato il campione olimpico del salto in alto Gianmarco Tamberi. La medaglia d'oro di Tokyo 2020 ha raccontato la su difficile esperienza dopo l'infortunio, facendo commuovere la giuria del programma composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari: "Sono stati anni veramente difficili - ha raccontato - pieni di frustrazioni e difficoltà, ma a quanto pare ne è valsa la pena. Ho passato giorni a dire che sarebbe arrivato il mio momento, come fosse un mantra, e alla fine così è stato".

Dopo le parole di Tamberi, anche i giudici dello storico programma di Canale 5 hanno voluto cimentarsi con il salto in alto. Dopo aver fatto entrare in studio l'asta e il materasso per effettuare il salto, Teo Mammuccari ha voluto cimentarsi nello sport di Tamberi: "A 26 anni, io ho saltato 2 metri e sedici", ha detto. Invitato a dimostrare le sue qualità, Mammuccari però non ha rispettato le attese che aveva creato. Così, anche Maria De Filippi ha voluto tentare il salto, ma senza riuscire a non far cadere l'asta. "Questa è la dimostrazione di quanto sia difficile - è stata la chiosa di Gerry Scotti - Loro non riescono a saltare a un'altezza molto inferiore rispetto a quelle che ci ha abituato Tamberi. Dobbiamo solo ammirare questi atleti".