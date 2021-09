Al via l'ottava edizione di "Tu Si Que Vales": ospite il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi

Riparte da sabato 18 settembre "Tu Si Que Vales" il programma di intrattenimento più seguito della televisione italiana. In prima serata su Canale 5 va infatti in onda la prima puntata dell'ottava edizione dello show presentato, per il quinto anno consecutivo, dal rodato trio formato Belen Rodriguez con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Super ospite della serata il grande campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi.

Lo show del sabato sera della rete ammiraglia Mediaset torna con l’arte e il talento dei performer in gara che animano il palco trasformandolo a ogni esibizione in uno spettacolo sempre nuovo in grado di catalizzare l’attenzione di una vasta ed eterogenea platea televisiva rinnovando di continuo la sua capacità di sorprendere e coinvolgere.

In 8 edizioni hanno partecipato centinaia di artisti tra cantanti, attori, ballerini, acrobati, campioni di discipline sportive, pittori, stand-up comedian, inventori, maghi, illusionisti, enfant prodige, mentalisti e …tanti tanti altri.

Non ci sono limiti di provenienza e di età, chiunque può mettersi alla prova a “Tu Si Que Vales” cercando di sfruttare al meglio il tempo a disposizione per stupire con la propria forma d’arte il pubblico e la giuria trasmettendo emozioni che spaziano dalla commozione alla gioia e all’allegria.

Ad accompagnare gli spettatori in questo percorso è la collaudatissima giuria formata da 5 grandi professionisti: Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli (che rappresenta la giuria popolare).

Ognuno di loro attraverso la propria competenza, esperienza e sensibilità ha il potere, tramite la “bacchetta magica” di interrompere, diminuire o prolungare la durata della performance.

Cio’ che rende agli occhi degli spettatori molto speciale “Tu Si Que Vales” e che regala sempre momenti divertenti o addirittura esilaranti è il loro stretto rapporto di sintonia e confidenza e la loro completa disponibilità nel mettersi in gioco e nel farsi coinvolgere in prima persona nelle esibizioni.

Immancabili le incursioni di Gerry Scotti nei panni del manager della “Scuderia Scotti” che rappresenta “artisti sui generis” impacciati e dall’altissimo tasso di comicità.