Doppio ruolo per Giulia Stabile: "Mi vedrete ad Amici e Tu Si Que Vales"

Dopo "Amici" la vita della ballerina Giulia Stabile è cambiata radicalmente. Dentro la scuola ha infatti incontrato l'amore, Sangiovanni, è riuscita a conquistare la vittoria e in autunno la aspettano nuovi impegni lavorativi. A soli 19 anni sarà inviata per "Tu Si Que Vales" e tornerà ad "Amici" come professionista, per aiutare gli allievi con coreografie e prove.

Giulia ha sostituito Belen Rodriguez nelle prime puntate di "Tu Si Que Vales", quando l'argentina era impegnata con il parto e l'accudimento della sua Luna Marì nei primi giorni di vita.

Dopo la breve esperienza come conduttrice, la Stabile ha svelato a "Di Più" che il suo ruolo nel programma sarà diverso e si farà le ossa come inviata. "Sarò dietro le quinte con la mia troupe e mi divertirò anche a mettere in piedi qualche performance, ispirandomi a quelle che ho appena visto sul palco", ha spiegato. "In questo ruolo cercherò di mostrare la mia ironia, la mia voglia di divertirmi e di far divertire il pubblico".

Giulia e Sangiovanni: un amore libero dai pregiudizi Vanity Fair 1 di 5 Vanity Fair 2 di 5 Vanity Fair 3 di 5 Vanity Fair 4 di 5 Vanity Fair 5 di 5 leggi dopo slideshow ingrandisci

A pochi mesi dalla vittoria ad "Amici" tornerà inoltre nella scuola come professionista, per aiutare i nuovi allievi: "Eseguirò le coreografie che poi i ballerini dovranno imparare. Starò vicino a loro, cercherò di mettere la mia recentissima esperienza a disposizione".

Nel frattempo anche nel privato sta vivendo un momento d'oro. La storia d'amore con Sangiovanni procede a gonfie vele ed è stata accolta come una figlia dalla famiglia di lui. Dopo aver passato del tempo insieme, adesso stanno vivendo la loro storia a distanza. Per il momento, infatti, la convivenza non è nei loro piani e si dividono tra Roma e Milano.

Ti potrebbe interessare: