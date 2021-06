Sangiovanni attaccato per l’abito fucsia: “Non siamo liberi di essere chi vogliamo” Instagram 1 di 13 Instagram 2 di 13 Instagram 3 di 13 Instagram 4 di 13 Instagram 5 di 13 Instagram 6 di 13 Instagram 7 di 13 Instagram 8 di 13 Instagram 9 di 13 Instagram 10 di 13 Instagram 11 di 13 Instagram 12 di 13 Instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Passeggiavo per strada ieri sera, incrocio un tipo che mi guarda e mi fa: ma non ti vergogni? Ero vestito di fucsia. Non lo dico perché ci sto male, anche perché a me queste cose non mi toccano per niente”. Sangiovanni comincia così nelle Stories di Instagram a raccontare quel che gli è accaduto. “Non siamo liberi di essere le persone che vogliamo essere, non siamo liberi di vestirci come ci pare, di amare chi vogliamo per la paura di essere giudicati” dice il vincitore di "Amici" nella categoria “canto”.