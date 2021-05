Giulia, la vincitrice di Amici 20: "Dalla danza all'amore, ecco la mia rivincita"

Giulia, ci fai un bilancio di questa avventura?

Mi fa un po' effetto il calore della gente, mi chiedono foto, video. Dai bambini agli adulti. Sono sempre stata me stessa, la mia semplicità ha avuto il sopravvento e le persone lo hanno capito. In molti si sono immedesimati in me.

Amici è stata una sorta di rivincita...

Assolutamente sì. Ho affrontato tante difficoltà durante il mio percorso, sia nella mia vita sia nella scuola di Amici. Ho avuto tanti motivi per non credere in me stessa. Eppure ce l'ho fatta, ecco la mia rivincita. Per questo invito sempre tutti a non arrendersi e a credere nei propri sogni. Se ce l'ho fatta io...

Il ricordo più bello?

C'è stato un momento in cui durante il pomeridiano dovevo affrontare la coreografia di "Primavera", tutti sapevano che in quella settimana avevo avuto dei problemi, avevo raccontato gli episodi di bullismo che avevo subìto da piccola. Ho avuto un attacco di panico ma alla fine sono riuscita ad aprirmi, non riuscivo a sentirmi donna, a sentirmi bella. Ricordo ancora quando Maria ha fatto il mio nome, è stato emozionante...



Sei consapevole di essere bella?

Diciamo che mi sono accettata di più. Siamo tutti belli, la cosa bella è accettarsi per come si è senza rincorrere le bellezze canoniche. Auguro a tutti di trovare qualcuno che ci faccia sentire belli.



Impossibile non farti una domanda su Sangiovanni, come va?

Abbiamo passato un po' di tempo insieme fuori dalla casetta e va molto bene. Avevo un po' paura, non per me perché io sono pazza di lui, ma per il contesto in cui è nato il nostro amore. Per fortuna però il sentimento è reciproco.

La tua risata è molto amata e criticata...

Cerco di trattenermi, ma ti racconto una cosa che è successa qualche giorno fa. Con la mascherina non è facile riconoscermi. Ho visto che una ragazza mi guardava ma era molto dubbiosa, questa cosa mi ha fatto riedere, e una volta sentita la mia risata ha capito che ero io. La mia risata me la tengo.

Che progetti hai?

Sicuramente ci sarà un piccolo tour estivo. E poi ci sono delle belle novità in arrivo ma non posso anticipare niente.