"Amici 20", vince la ballerina Giulia ed è boom di ascolti

Ufficio Stampa Fascino

Non smette di ridere, con la coppa della vittoria: "Oddio, che roba. Non ho capito che è successo...". E' Giulia Stabile la vincitrice della 20esima edizione di "Amici". La 19enne ha battuto nell'ultima "battaglia" il cantante Sangiovanni, con il quale da mesi ha una relazione sentimentale. Per lei il primo premio da 150mila euro in gettoni d'oro. La finalissima di "Amici" è stata seguita da 6 milioni e 667 mila telespettatori con uno share del 33,48 per cento.