Terrorizzata da un'esibizione a "Tu Si Que Vales": Sabrina Ferilli frusta un concorrente

È ripartita la stagione di "Tu Si Que Vales" e oltre alle spettacolari esibizioni dei concorrenti del talent show di Canale 5, sono ripartite anche le gag tra i giudici del programma. Così come nella passata stagione, a farla da padrone sono stati i siparietti tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. L'attrice, particolarmente impressionata dagli scherzi ricevuti lo scorso anno, è apparsa molto tesa nelle performance più inquietanti, in particolar modo davanti a quella di Denis e Abraxas.

Nel corso dell'esibizione, in esterna, un personaggio inquietante ha prima invitato i giudici a seguirli in un bosco, per poi lasciarli in balìa di streghe, orsi e spiriti. Una volta arrivati a destinazione, davanti al palco della performance, uno dei figurati non ne vuol sapere di lasciare in pace Ferilli. Per questo, l'attrice perde la pazienza e inizia a inseguirlo con un tubo tra le mani per frustarlo: "Basta! Lasciami in pace", ha sbottato l'attrice. Il tutto tra le fragorose risate di Maria De Filippi e degli altri giudici, divertiti dalla scena.