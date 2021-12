Aka7even: "A sette anni sono stato in coma"

"A sette anni ho avuto un'encefalite e sono stato in coma per sette giorni. Per i medici non c'era più niente da fare". Ospite a "Verissimo" l'ex protagonista di "Amici" Aka7even, nome d'arte di Luca Marzano, ricorda quei giorni difficili, rivelando di aver avvertito una presenza: "Ho visto i miei nonni che non avevo mai visto prima e li ho visti con gli stessi vestiti che avevano prima di morire".

Il coma, come raccontato nel libro "7vite", è durato sette giorni. "Quando mi sono svegliato ho subito detto che volevo studiare pianoforte", afferma il musicista, che di recente ha vinto agli Ema nella categoria Best Italian Act.