Elena Santarelli: "Un altro figlio? Dopo quel che è successo con Giacomo non me la sento"

"Prima di quell'incidente di percorso nella nostra vita, eravamo propensi entrambi ad avere una famiglia molto più numerosa. Ora non me la sento, non ho il coraggio di fare un altro figlio". Ospite per la prima volta a "Verissimo" assieme al marito Bernardo Corradi, Elena Santarelli chiude le porte a un ipotetico terzo bambino, dopo il tumore del primogenito Giacomo. "Non ce la faccio, ho troppa paura", aggiunge.

Nel salotto di Silvia Toffanin la coppia ripercorre la propria relazione, a partire dal primo incontro, nel 2006. "Ci siamo conosciuti in discoteca, lui mi ha cercata dopo, ma io ero fidanzata. Poi, quando quella relazione è finita, l'ho contattato io e lui mi ha risposto Elena chi?", racconta la showgirl. "Ho giocato di strategia, dovevo differenziarmi da tutti i suoi corteggiatori", scherza l'ex calciatore.

Quando hanno iniziato la frequentazione, però, Santarelli ha capito subito che Corradi fosse quello giusto: "La prima sera che è venuto da me, io l'ho baciato subito e ho sentito proprio le farfalle nello stomaco. Mi ricordo che scrissi alla mia amica che ero già pazza di lui", rivela la 40enne di Latina.

Per lo sportivo, invece, l'interesse è cresciuto in maniera più graduale: "Se l'ho scelta come mamma dei miei figli è per quello che ho visto in lei oltre l'aspetto fisico".