Padova, si fingono coppia di turisti per affittare casa e la occupano in 30: incubo per i proprietari

Ristrutturano un appartamento e vi aprono un alloggio turistico, ma gli ultimi clienti non se ne vanno più e, anzi, occupano i locali allacciandosi abusivamente alle utenze. L'episodio è avvenuto in un comune alla periferia di Padova, Pontevigidarzere, dove la casa-vacanza risulta occupata da una trentina di persone fin da metà ottobre. Il proprietario aveva adibito l'abitazione affitto breve, offerta, con regolare contratto di affitto breve, sulle varie piattaforme che permettono la prenotazione online. In tutto 70 metri quadrati, nei quali per un periodo era filato tutto liscio. Fino all'arrivo dell'ultima coppia di finti turisti interessata al soggiorno per qualche giorno. Ma per i proprietari è iniziato un incubo: "All'inizio sembravano persone normali, poi ci hanno minacciato e aggredito". Vicini terrorizzati.