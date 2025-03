Padova, migrante spazza strade per evitare l'espulsione: concesso il permesso soggiorno

Ha avuto il permesso di rimanere in Italia per altri cinque anni, evitando l'espulsione, il 27enne nigeriano che per anni ha fatto lo "spazzino volontario" in un quartiere a Padova nel tentativo di vedersi riconosciuto lo status di rifugiato. Lo hanno reso noto gli studi legali che hanno seguito la vicenda di Happy Ijebor, questo il nome del giovane, che, dalle 8 alle 13 spazza le strade della zona dove vive. A Padova è arrivato nel 2017 ed è apprezzato da tutti. Così dopo aver vista respinta per due volte la richiesta di essere accolto in Italia, la Commissione territoriale ha accolto il ricorso e sospeso il decreto di espulsione. "Ora il ragazzo - dicono i legali - dovrà assolutamente imparare l'italiano e ci attiveremo perché trovi un lavoro stabile: abbiamo cinque anni e non possiamo lasciarci sfuggire questa occasione. Questa è davvero una bella notizia".