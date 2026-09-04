Padova, "gonfia" il numero di incidenti per avere un autovelox: sindaco nei guai

Dati che però non hanno convinto uno dei consiglieri di minoranza, Roberto Bazzarello, certo che invece che quei numeri fossero esagerati e redatti "ad arte" solamente per poter giustificare l'installazione di un autovelox e quindi fare cassa sulle tasche dei cittadini. E, almeno in parte, aveva ragione. Perché andando a spulciare i dati dell’Ufficio statistica della regione Veneto, aveva riscontrato altri dati: gli incidenti in quello stesso periodo erano stati 10, con zero morti e 19 feriti. A dar supporto al consigliere, nel frattempo, ci aveva pensato il fantomatico e misterioso "Fleximan", che due mesi dopo la posa del rilevatore lo aveva abbattuto. E da allora non era più stato rimesso in funzione.