Padova, “Ho trovato i vermi nella pizza”: cliente condannato per una recensione su Tripadvisor

E’ costata 5.000 euro una recensione molto negativa su Tripadvisor. Nel 2013, il cliente di una pizzeria di Montagnana (provincia di Padova), rimasto insoddisfatto dalla cena, ha subito scritto: “Ambiente bello, ma il cibo no: abbiamo trovato i vermi nella pizza”. Il titolare lo ha querelato per diffamazione e la vicenda si è conclusa con la condanna dell’avventore, che dovrà risarcire il proprietario del ristorante. La motivazione del giudice: la presenza di vermi in una pizza con i funghi non è anomala.