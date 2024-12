Un 48enne è morto in un incidente sul lavoro a Fontaniva (Padova). L'operaio è stato travolto da una catasta di legna mentre era intento a tagliare tronchi di albero. L'incidente è avvenuto in via Coltura, in località San Giorgio in Brenta. Inutili i soccorsi, l'uomo è deceduto sul colpo.