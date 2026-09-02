Padova, fermato con un coltello alla stazione urla "Allah Akbar" e ferisce un agente: arrestato 27enne

Alcuni cittadini lo hanno notato mentre girovagava nel piazzale della stazione ferroviaria di Padova con un grosso coltello da cucina in mano e hanno lanciato l'allarme. Quando la polizia lo ha fermato per l'identificazione, il 27enne ha reagito brandendo l'arma e urlando "Allah Akbar". Gli agenti gli hanno intimato di gettare a terra la lunga lama. Il giovane, un cittadino gambiano richiedente asilo, ha invece cercato di divincolarsi durante il tentativo di bloccarlo. Un poliziotto è rimasto ferito. L'arma sequestrata misura complessivamente 27 centimetri, 15 dei quali di lama. Il 27enne è stato arrestato.