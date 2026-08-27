Parma, 45enne trovata morta in casa con ferite da arma da taglio

I carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne. Il cadavere della donna è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento, nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, a partire dall'omicidio.
L'allarme lanciato dalla madre
È stata la madre della 45enne a dare l'allarme dicendo di non avere più sue notizie. Sul posto si trova al momento il pubblico ministero. Le indagini affidate ai carabinieri, sono coordinate dalla Procura di Parma.