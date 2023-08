Padova, fatto esplodere autovelox da 24mila multe al mese: in tanti esultano

I precedenti

Appena si è diffusa la notizia che quel terribile autovelox era stato fatto saltare in aria, qualcuno ha scritto sui social: "Questo è quello che succede quando chi dovrebbe amministrare si prende gioco dei cittadini". In tanti hanno applaudito, ma non manca chi fa notare che far saltare in aria un autovelox non è stato un bel gesto e che non è così che si risolvono i problemi. Non si tratta, comunque, dell'unico episodio. Nelle ultime settimane sono stati distrutti anche quattro autovelox in provincia di Rovigo: ignoti li hanno tagliati alla base con un flessibile. Uno di questi, a Bosaro, sulla statale 16, per ben due volte.