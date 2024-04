Padova, nascondevano droga in parco per bambini: arrestati

La polizia di Padova ha fermato due stranieri che utilizzavano come nascondiglio per la droga l'ingresso al parco giochi Città dei Bambini di Via Sant'Eufemia.

Un parco dedicato ai bambini che i due pusher pensavano forse non attirasse l'attenzione dei poliziotti. I due sono stati arrestati per possesso ai fini di spaccio di eroina e hashish. Più di 40 grammi di droga che poteva incautamente finire, se scoperta tra un gioco e l'altro, nelle mani di qualche bambino. Sequestrate 10 dosi di eroina e una porzione di panetto di hashish.