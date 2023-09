Tombolo (Padova), donna uccisa: cadavere trovato in casa | L'omicida si consegna ai carabinieri

Si tratta di un marocchino di 49 anni. La vittima è una cittadina romena 56enne, è morta per soffocamento

L'omicidio è avvenuto in via Vittorio Veneto, nel pieno centro di Tombolo I carabinieri della compagnia di Cittadella indagano sul delitto. La vittima abitava nell'appartamento con altre due persone. I tre avrebbero litigato per futili motivi. Il cittadino marocchino avrebbe confessato di averla soffocata e uccisa.