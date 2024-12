Speleologa salva, tra i volontari anche il soccorritore di Alfredino: "Procedura delicata ma non pericolosa"

Ottavia Piana non era ancora nata quel 10 giugno 1981 quando Alfredo Rampi, 6 anni, che per tutta Italia divenne Alfredino, cadde accidentalmente in un pozzo artesiano in via Vermicino a Roma. E lì, a circa 60 metri di profondità, dopo quasi tre giorni di tentativi di salvataggio e una grande mobilitazione anche dei media, morì. Un dramma, il primo, che tenne incollata l'Italia in diretta Tv.