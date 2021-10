E' morto Angelo Licheri, l'uomo che si calò nel pozzo di Vermicino per tentare di salvare Alfredino Rampi. Licheri, 77 anni, era ricoverato in una clinica a Nettuno, vicino a Roma. Licheri era un volontario e si recò a Vermicino dopo avere appreso della tragedia. Si fece calare a testa in giù la notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno 1981. Parlò anche col bambino e restò nel pozzo 45 minuti.

"Per me è impossibile scordarla, penso ad Alfredino in ogni momento", ha sempre raccontato Licheri che, all'epoca della tragedia, aveva 36 anni e lavorava come autista in una tipografia di Roma.