Otranto (Lecce), 80enne spara alla moglie e si uccide: lei è in condizioni disperate

Un 85enne, Aldo Brigante, ha sparato alla moglie 81enne, Mariateresa Parata, mentre lei era a letto nella loro abitazione a Otranto (Lecce). L'anziano ha poi rivolto l'arma contro se stesso togliendosi la vita. A dare l'allarme sono stati alcuni familiari: la donna è in coma in condizioni disperate ed è stata portata in ospedale per essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico. La pistola era legalmente detenuta dal marito.