Carabiniere ucciso, il dolore delle figlie gemelle: "Non è un addio papà, ti amiamo"

La loro scuola ha voluto far sentire subito la propria vicinanza. "Tutta la comunità del liceo Punzi - si legge in un post diffuso sui social - si stringe intorno a Paola e Carla, alla signora Eugenia Pastore, moglie del brigadiere e rappresentante di classe, e a tutta la loro famiglia per esprimere profondo cordoglio per la barbara uccisione del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, caduto nell’adempimento del suo dovere. Che la terra ti sia lieve, Carlo, eroe ed esempio per le tue figlie e per tutti noi". Il parroco don Giovanni Prete, che lo scorso anno aveva cresimato le due figlie, racconta: “Una di loro sognava di diventare carabiniera, proprio come il padre”. Ora, quel sogno è sospeso nel dolore.