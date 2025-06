Carabiniere ucciso, Mattarella: "Profondo dolore" | Meloni: "Cordoglio e sdegno per efferata violenza"

"Rabbia e dolore per la tragica uccisione in Puglia del Brigadiere Capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, in uno scontro a fuoco con due malviventi mentre era in servizio a Francavilla Fontana, nel Brindisino. Un altro servitore dello Stato che perde la vita nell'adempimento del proprio dovere. Nessuna pietà per gli assassini! Le mie sentite condoglianze alla famiglia e all'Arma dei Carabinieri". Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.