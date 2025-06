Chi è Carlo Legrottaglie, il brigadiere capo dei carabinieri ucciso ad Francavilla Fontana

Carlo Legrottaglie, 59 anni, brigadiere capo dei carabinieri è stato barbaramente ucciso durante il suo ultimo giorno di servizio in un conflitto a fuoco con dei rapinatori a Francavilla Fontana. Brindisi era la città in cui era anche nato e lì risiedeva. Aveva due figlie e stava per raggiungere la tanto agognata pensione. Legrottaglie era in servizio al Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Francavilla, a luglio sarebbe andato in congedo.