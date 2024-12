Gatto reso cieco a fucilate nel Brindisino, denunciato 50enne

Un uomo di 50 anni è stato denunciato per maltrattamenti di animali e spari in luogo pubblico per aver sparato a un gatto nella zona artigianale di Ostuni (Brindisi) con un fucile da caccia. Stando a quanto si apprende, l'uomo, residente a Ostuni, è stato identificato grazie alla visione delle immagini registrate dalle telecamere di videsorveglianza presenti nell'area. Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato. "Ombra (il nome del gatto ferito a fucilate e reso cieco, ndr) dormiva serenamente nel suo angolo abituale quando è stato colpito a distanza ravvicinata con un fucile da un uomo che passava in auto", è stato il racconto su Facebook delle volontarie che accudivano la sua colonia felina. "Colpito agli occhi e al cranio. Prognosi riservata", riferiva anche, sempre sui social media, l'assessore al Benessere degli animali del Comune di Ostuni Laura Greco, che commentava: "Questo gesto vile non è passato inosservato. Ci sono testimoni. La zona è sorvegliata da telecamere, i cui filmati sono al vaglio delle forze dell'ordine. Sono certa che il responsabile verrà identificato e punito come merita. Non ho altro da aggiungere, perché non ci sono parole adeguate per descrivere un gesto tanto spregevole. Solo amarezza, rabbia e un profondo senso di rammarico per l'umanità".