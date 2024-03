Padova, agricoltore uccide un cane a fucilate: rischia due anni di carcere

Un agricoltore 64enne di Lozzo Atestino, in provincia di Padova, ha ucciso un cane a fucilate.

Tgcom24

"Il cane era di proprietà di una signora del posto. La signora, che ha anche una rivendita di verdure a km zero, aveva adottato il cane, un pastore australiano di appena un anno, salvandolo dai vecchi proprietari che lo tenevano chiuso a catena, ha raccontato l’associazione animalista a Open. "Sabato pomeriggio era andato a fare una corsa per i campi come suo solito e il vicino ha sparato cinque colpi di fucile, uccidendolo". L’uomo, che poi ha confessato ai militari, "è stato visto da alcuni testimoni e ci sono anche le immagini del cane ormai morto a terra".