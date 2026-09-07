Picchiato e sequestrato da clan di Ostia per un debito di droga, 5 misure cautelari

Picchiato e sequestrato per un debito di droga. I carabinieri della compagnia di Roma Ostia sono impegnati nell'esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale capitolino nei confronti di 5 persone (3 destinatarie della custodia cautelare in carcere e 2 di divieto di dimora) indagate per sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni aggravate e violenza privata. Le indagini, svolte dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Ostia e dirette dalla Dda di Roma, sono scattate a seguito di un'aggressione con sequestro di persona avvenuta lo scorso 29 luglio in piazza Lorenzo Gasparri a Ostia, nota zona di spaccio riconducibile storicamente a interessi illeciti del clan Spada. Vittima del sequestro un uomo di 30 anni, ritenuto aderente a un gruppo criminale dedito allo spaccio di droga a Tor Bella Monaca.