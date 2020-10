Ostia, le case popolari crollano: sono puntellate da 11 anni

Paolo Del Debbio torna tra gli abitanti delle case popolari di Ostia, sul litorale romano, diversi mesi dopo l'ultima sua visita. La situazione, di totale degrado e trascuratezza, non è migliorata, anzi. Il conduttore di "Dritto e Rovescio" compie una tour tra calcinacci, pareti che crollano, muri pieni di muffa a causa delle infiltrazioni e balconi puntellati.

"Sono così dal 2009, da 11 anni", spiega una delle cittadine che vive in questi palazzoni. "Il Comune non lo chiamiamo nemmeno più, non abbiamo più fiducia", aggiunge un'altra signora. "Cosa deve succedere perché si faccia qualcosa? Deve crollare tutto?", si chiede Del Debbio.