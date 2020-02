Milano: anziani e disabili bloccati al nono piano per un ascensore fuori uso, da mesi

Ascensori e finestre rotti, balconi che cadono a pezzi. A "Dritto e Rovescio" si parla della situazione di degrado delle case popolari di Milano, in particolare quelle via Fleming: Paolo Del Debbio ha incontrato gli abitanti di queste fatiscenti palazzine.

La situazione è grave: molti anziani e disabili sono imprigionati nei loro appartamenti a causa degli ascensori da mesi non riparati: "Posso scendere solo a piedi" - racconta un uomo -, mia moglie è in dialisi e si è dovuta trasferire per poter andare in ospedale due volte alla settimana in ospedale".

Una signora di 91 è barricata in casa, mentre altri lamentano la mancanza di decoro: "In questo tratto hanno transennato tutto da quattro anni perché il balcone viene giù".