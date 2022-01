Ospedali: "Una donna incinta su 6 partorisce con il Covid"

-afp

Secondo la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, una donna in gravidanza su sei che partorisce è positiva al coronavirus. Su un totale di 404 parti eseguiti in 12 strutture 65 sono avvenuti in area Covid, nella settimana 18-25 gennaio. Complessivamente, dunque, il 16% delle donne ha contratto l'infezione da Sars-CoV-2 e ha partorito con il Covid. Tra quelle risultate positive al momento del parto, il 60% non era vaccinato e il 5% aveva sviluppato sintomi respiratori e polmonari tipici della malattia. Un solo neonato, figlio di una non vaccinata, ha contratto l'infezione.