Covid, donna no vax partorisce d'urgenza: in pericolo di vita anche il neonato

Una donna incinta arriva in ambulanza al pronto soccorso di Carrara con gravi difficoltà respiratorie . Risulta positiva al Covid , come lei il bimbo che porta in grembo. Aveva scelto di non vaccinarsi. Trasferita all'ospedale della Versilia, i medici sono costretti a praticarle un cesareo d'urgenza. La donna si trova in terapia intensiva, mentre il neonato è stato messo in incubatrice.

Le condizioni del piccolo. Nasce prematuro e malato di Covid, troppo fragile per essere intubato, troppo delicato per fargli indossare il casco che lo avrebbe aiutato a respirare meglio. Così è costantemente monitorato da un'equipe medica che lo tiene sott'osservazione dentro un'incubatrice - come riporta La Nazione. La sua è una lotta tra la vita e la morte.

In gravi condizioni pure la madre che è affetta da una polmonite bilaterale dopo aver contratto il Covid da non vaccinata.Tutto era iniziato con un raffreddore, poi la tosse, la febbre e la corsa in ospedale. La donna adesso è stata intubata e si trova ancora in terapia intensiva.