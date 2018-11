È rimbalzata sulle prime pagine di tutti i giornali la storia della donna ricoverata nell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli e trovata sabato mattina coperta di formiche nel proprio letto mentre non poteva muoversi. Della rivelazione è autrice una donna, Giovanna Caputo, che ha girato il video con un cellulare e lo ha diffuso in rete. Il video è stato ripreso fino a diventare un caso politico, oltre che di cronaca. Ma se le immagini non fossero state realizzate, non si sarebbe mai scoperta questa situazione che, dice la donna, “andava avanti già da un po' e io lo avevo già segnalato agli infermieri”.



La paziente, originaria dello Sri Lanka, “avrebbe dovuto già ricevere cure da diversi giorni. Io ho provato a fare un video già l'8 e il 9 novembre ma l’inserviente mi ha cacciata fuori” spiega Giovanna in collegamento con Mattino Cinque. “La pulizia che le avevano fatto nei giorni scorsi non era nemmeno stata accurata: le avevano solo tolto con la mano le formiche, nulla di più”.