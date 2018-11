Napoli, donna intubata in ospedale ricoperta di formiche | Regione Campania sospende medici e infermieri

La segnalazione - "Dopo la nostra denuncia, il direttore sanitario Giuseppe Matarazzo ha chiuso la stanza per la bonifica e la pulizia - ha dichiarato Borrelli - la donna, non potendo comunicare, subisce passivamente la crudeltà di chi ha permesso tutto ciò. Il direttore ha aperto, su nostra richiesta, una inchiesta interna per verificare come sia stato possibile ciò e punire gli eventuali responsabili". Il consigliere regionale, che ha anche reso pubblico un video che ritrae la donna nel netto e ricoperta di formiche, ha definito le condizioni della paziente "inaccettabili". L'ispezione dei Nas - Nell'ospedale napoletano, a seguito della segnalazione, è scattata l'ispezione dei carabinieri del Nas. Presente sul posto anche il direttore sanitario del San Giovanni Bosco, Giuseppe Matarazzo, che ha supportato l'attività dei militari. L'ipotesi della crepa - Secondo i carabinieri dei Nas le formiche potrebbero essere entrate da una crepa nel muro accanto al lettino su cui la signora era ricoverata. Su questa crepa si sta concentrando l'attenzione dei militari e del Nucleo Ispettivo dell' Asl Napoli 1 che stanno indagando sul caso. Si tratta di una delle possibili ipotesi al vaglio. Regione Campania sospende medici e infermieri - I medici e gli infermieri in servizio nel reparto sono sottoposti a inchiesta e a sospensione cautelare. Lo ha affermato la Regione Campania in una nota.

Il direttore sanitario: "Accerteremo le responsabilità" - "Fino a ieri non vi era una situazione simile. In ogni caso sono state avviate tutte le procedure per accertare responsabilità e cause di quanto avvenuto". Così il direttore sanitario dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, Giuseppe Matarazzo, commenta la vicenda. "Come ha riferito il consigliere Borrelli - aggiunge Matarazzo - ho provveduto alla chiusura della stanza e alla bonifica e pulizia dell'area. La paziente è stata trasferita in un'altra stanza".



Secondo quanto riferito, si tratta di una donna extracomunitaria, malata cronica, che avrebbe dovuto imbarcarsi su un volo di linea ma in considerazione delle sue condizioni di salute, è stata ricoverata nel nosocomio napoletano.