L'orso M90 fu "ucciso in modo crudele", Fugatti indagato per l'abbattimento: "Mi difenderò in tribunale"

Secondo quanto emerge dal provvedimento, l'orso M90 sarebbe stato ucciso "in modo crudele" poiché non narcotizzato prima dell'abbattimento, nonostante fosse dotato di radiocollare e facilmente rintracciabile. L'esemplare, colpito da due colpi di fucile, non sarebbe morto all'istante, circostanza che, per il gip, configura elementi di particolare crudeltà. "L'autopsia - scrive il gip - ha evidenziato che l'orso morì dissanguato per un'emorragia interna dopo una lunga agonia. Nessun veterinario era presente, contrariamente al protocollo Pacobace". La decisione, arrivata dopo mesi di valutazioni tecniche e legali, ribalta la richiesta di archiviazione formulata dalla procura, che aveva sostenuto la legittimità dell'intervento della Provincia.