Orso in Trentino, Costa: "Pronto ricorso al Tar contro l'uccisione"

Il ricorso al Tar contro l'uccisione dell'orsa, che in Trentino aveva aggredito padre e figlio sul Monte Peller, già annunciato nei giorni scorsi, ora è stato presentato. "Abbiamo formalizzato la richiesta all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di proporre con urgenza ricorso dinnanzi al Tar per ottenere l'annullamento dell'ordinanza di abbattimento dell'orsa Gaia - ha dichiarato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa -. Il nostro scopo è quello di garantire la migliore convivenza possibile fra uomo e natura".

L'iniziativa del ministero dell'Ambiente è stata assunta dopo aver preso atto che il presidente della Provincia autonoma di Trento non ha accolto l'invito del ministro Costa a ritirare la parte dell'ordinanza, che chiedeva l'abbattimento dell'orsa.

"Sappiamo - ha aggiunto Costa - che la coesistenza pacifica fra specie umana e orsi è possibile e l'ordinanza, che contiene l'ordine di abbattimento per Gaia, è

una misura decisamente sproporzionata rispetto all'eccezionalità di quanto accaduto".

A Trento, l'8 luglio, era apparso un gazebo in piazza Dante con alcuni cartelloni e una trentina di manifestanti, che protestavano contro le politiche provinciali in materia di orsi. "Bears without fears", ribattezzata dall'Oipa, l'associazione che già in diverse occasioni ha sposato cause simili.