Orso fugge dalla gabbia nella stiva di un aereo: ritardo per un volo a Dubai

Le scuse ai passeggeri

"La compagnia si scusa con i passeggeri del volo dall'aeroporto internazionale di Baghdad all'aeroporto di Dubai per motivi che sfuggono al controllo della compagnia", ha fatto sapere Iraqi Airways in una nota, "il ritardo è avvenuto a causa di una spedizione nella stiva". "L'equipaggio dell'aereo si è coordinato con le autorità degli Emirati Arabi Uniti, che hanno inviato una squadra specializzata per sedare l'animale e portarlo giù dall'aereo. Dopo aver controllato l'aereo e aver verificato che non vi fossero danni causati da questo incidente, il volo è tornato a Baghdad", continua la nota.