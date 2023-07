Orso sospettato di aver aggredito e ucciso una donna nel parco di Yellowstone

Un orso grizzly è sospettato di essere il responsabile della morte di una donna, trovata senza vita su un sentiero vicino al Parco Nazionale di Yellowstone, negli Stati Uniti.

L'accaduto ricorda molto da vicino la storia del runner Andrea Papi, aggredito e ucciso ad aprile in Trentino: per quella vicenda è stata catturata l'orsa Jj4, la cui sorte non è stata ancora definitivamente decisa.