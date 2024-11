Oristano, donna e il suo cane muoiono travolti da un treno: lei stava cercando di salvare l'animale

Poco prima dell'incidente, la donna avrebbe telefonato a un parente segnalando di essersi persa mentre camminava con il suo cane nelle campagne di Aidomaggiore. La 50enne sarebbe stata colpita sul fianco dal convoglio ferroviario. A causa del violento urto, la donna è stata scaraventata in una cunetta. È subito scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri, il 118 e gli agenti della Polfer. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Gli agenti della polizia ferroviaria stanno ancora lavorando per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.